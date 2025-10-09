Calcio: eccellenza. Il Viareggio ha tesserato Kapieu. Mercoledì prossimo derby alle 18

Si appresta a vivere una prossima settimana intensa il Viareggio che in Eccellenza vivrà, come tutte le altre squadre del girone A, un ottobre particolarmente denso dato che da calendario sono previsti due turni infra-settimanali di campionato: mercoledì prossimo 15 ottobre e poi mercoledì 29 ottobre. Senza dimenticare che per le zebre l’infra-settimanale, ma di Coppa in quel caso, ci sarà anche mercoledì 12 novembre col derby al Porta Elisa contro la Lucchese valevole per i quarti regionali.

Di derby con le pantere, sempre sentitissimo (e che mancava da parecchio tempo), si sente profumo però già da ora visto che prima di quello di Coppa ci sarà in campionato proprio mercoledì prossimo. E per questo Viareggio-Lucchese della 6ª giornata d’Eccellenza c’è odore di posticipo di qualche ora: non si giocherà dunque alle 15 bensì alle 18, per favorire una maggior affluenza di tifosi viareggini allo stadio dei Pini, essendo un giorno lavorativo. La società bianconera ha chiesto questo orario e attende l’ok... così come si attende pure l’ufficialità del divieto di trasferta ai tifosi lucchesi per ragioni di ordine pubblico.

Sul fronte infermeria sono ancora fermi sia il duttile terzino/centrocampista Cosimo Belluomini sia l’ala/fantasista Purro, che domenica salteranno quasi sicuramente la trasferta a Sesto Fiorentino mentre proveranno a forzare i tempi per esserci nel doppio big-match ravvicinato con Lucchese e Massese rispettivamente di mercoledì 15 e poi domenica 19 ottobre.

Sul fronte mercato è ormai fatta per il tesseramento del giocatore ivoriano classe 2004 Cedric Kapieu (in foto), che già da un anno si allena col Viareggio. Si attende solo l’approvazione, con la Federazione che attende il transfert dalla lega araba (lì c’è l’ultimo club in cui ha giocato). Vangioni, che come stile e movenze lo ha paragonato a Cuadrado, poi lo userà come mezz’ala o come punta esterna.