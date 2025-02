Calcio Eccellenza. La Base vince col nuovo tecnico

Il cambio in panchina a Seveso ha avuto effetto immediato. La Base torna a vincere dopo 98 giorni dall’ultima (e unica) volta in cui lo aveva fatto. Batte l’Ispra 1-0 grazie al gol di Broggi e riaccende una tenue speranza in chiave playout. Sempre nel girone A Becerri tiene in corsa l’Ardor Lazzate; un gol dell’ex Caronnese permette ai gialloblù di pareggiare il derby di Saronno, mentre sotto si complica la situazione del Meda che deve arrendersi anche alla Lentatese (Siano 2). Nel girone B la Leon non vuole proprio approfittare del momento di appannamento della capolista Mapello e a Codogno la salva ancora una volta Pelle nei minuti finali. Scivola inesorabilmente fuori dalla zona playoff la Fucina a cui non basta il solito Picci per prendere punti a Ponte San Pietro. Niente da fare per la Casati che si arrende anche al Lemine 3-2.

Ro.San.