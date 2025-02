Calcio Eccellenza. La Colligiana prova a crederci ancora. Ostacolo Fortis

Non è ancora finita. Potrebbe riassumersi probabilmente così il pensiero dei tifosi della Colligiana alla vigilia della trasferta di oggi, che vedrà I biancorossi impegnati, a partire dalle 14.30, sul campo Fortis Juventus: per quanto possa apparire difficile, il tentativo di rimonta nei confronti della capolista Scandicci è ancora possibile. La scorsa giornata ha confermato la totale imprevedibilità del Girone B dell’Eccellenza Toscana: dopo aver cambiato più volte leader nei mesi passati, la classifica sembrava aver trovato la sua "lepre" nello Scandicci, arrivato a poter contare su otto punti di vantaggio sulla prima inseguitrice: la Colligiana, appunto, reduce da due sconfitte consecutive. Un altro colpo avrebbe quasi sicuramente ucciso il campionato. Invece il Mazzola ha fermato sul pari la "lepre", mentre la Colligiana, nonostante un attacco decimato dalle squalifiche di Lunghi e Carlotti, ha superato uno spinoso Antella ‘99 grazie al rigore di Calamassi. Adesso i punti di distacco sono sei. Ancora tanti, senza dubbio, ma non abbastanza per spingere la giovane squadra biancorossa, partita dopo la rivoluzione estiva con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla e trovatasi in corso d’opera ad ambire a ben altri traguardi, ad accontentarsi della piazza d’onore. Oggi sarà proprio lo Scandicci ad ospitare l’Antella: se la capolista dovesse compiere un passo falso la Colligiana, di juovo a ranghi completi, avrebbe l’opportunità di accorciare ulteriormente le distanze. Mal di quota e Fortis Juventus permettendo, ovviamente: i biancorossi dovranno dimostrare di aver sviluppato la maturità giusta per sfruttare le opportunità, cosa che quest’anno è mancata in diverse occasioni, e guardarsi dalla storica rivale, inaspettatamente penultima in classifica e disperatamente affamata di punti.

Marco Brunelli