Calcio eccellenza. "La Forza e Coraggio saprà risollevarsi»

"Affrontavamo una squadra che lotterà per la vittoria del campionato con alcuni giocatori (Costantini, Scalzi e Giglio) che sono un lusso per la categoria. Usciamo sconfitti ma a testa alta: per quanto visto in campo potevamo pareggiare". Amarezza ma anche fiducia nelle parole del direttore sportivo della Forza e Coraggio Manuel Arena, a commento della sconfitta casalinga con il blasonato Imperia "Ci è mancata un po’ di cattiveria sotto porta. Piangersi addosso però non serve: già da domani inizieremo a pensare alla prossima partita, abbiamo grande fiducia nel mister ed in questo gruppo che non meritano la classifica attuale". La sconfitta fa precipitare i graziotti all’ultimo posto in graduatoria agganciati dalla Sammargheritese. "Il campionato è di altissimo livello – aggiunge Arena – e vedere la Sammargheritese ultima la dice lunga". La Forza e Coraggio è chiamata a riscattarsi domenica sul campo della Voltrese, che precede la squadra delle Grazie di quattro punti.