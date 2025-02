Calcio Eccellenza. La Fucina Muggiò trema. In caduta libera attende la super Trevigliese

Mercoledì in Eccellenza si gioca, quindi raffica di anticipi il sabato di cui solo uno però che vedrà impegnata una brianzola. Siamo nel girone B e a scendere in campo oggi alle 15 è la Fucina che a Muggiò (in foto il presidente e mister Luciano Pace) riceve la Trevigliese. Due squadre agli antipodi perché la Trevigliese è terza e nel ritorno ha sempre vinto. L’undici di Muggiò invece è in caduta libera avendo perso gli ultimi tre match. Domenica si gioca anche Alta Brianza-Casati con gli arcoresi privi di Vavassori. Nel girone A occhi puntati su Seveso dove la lanciatissima Base ospita i lilla di Legnano, anch’essi in grande crescita. Con la quarta vittoria di fila i brianzoli aggancerebbero la zona playout. L’Ardor Lazzate a Ispra sarà senza il suo bomber Giangaspero, squalificato. Il Meda cerca a Cinisello il primo colpo del 2025, mentre sulla strada della Lentatese c’è la Caronnese che vuole i playoff.

Ro.San.