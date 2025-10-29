CALCIO ECCELLENZA. La Lucchese apre la crisi Sestese. Caggianese condanna i rossoblù
LUCCHESE 3 SESTESE 0 LUCCHESE: Milan, Venanzi (30’ Xeka), Lorenzini, Picchi (83’ Polo), Pupeschi, Santeramo (68’ Rotondo), Bartolotta, Russo, Riad, Piazze (66’...
LUCCHESE: Milan, Venanzi (30’ Xeka), Lorenzini, Picchi (83’ Polo), Pupeschi, Santeramo (68’ Rotondo), Bartolotta, Russo, Riad, Piazze (66’ Maggiari), Caggianese (86’ Galotti). All.: Pirozzi.
SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Safina (78’ Robi A.), Mernacaj, Biondi, Cirillo, Dianda (65’Pisaniello), Robi G. (46’ Belli), Fiorentino (46’ Ermini), Ciotola (60’ Casati), Berti. All.: Polloni.
Arbitro: Danesi di Pistoia.
Marcatori: 5’, 38’ Caggianese, 60’ Piazze.
LUCCA – Troppo forte la Lucchese: che, con un primo tempo magistrale, ha messo subito all’angolo la Sestese con una doppietta di Caggianese. I rossoneri, con grande intensità e una partenza fulminea al 5’ trovano subito il gol con Caggianese che, su un cross, anticipa il portiere Giuntini. Al 38’ i rossoneri raddoppiano con un gran tiro di collo pieno ancora di Caggianese. Nei minuti iniziali della ripresa, al 5’, i padroni di casa chiudono la partita: Piazze, solo davanti a Giuntini, si trova fra i piedi la palla gol del 3-0. Nonostante tanto impegno, la Sestese non riusciva a creare pericoli verso la porta di Milan. Con il ko al "Porta Elisa", la quarta stagionale, la Sestese rimane al terzultimo posto con soli 6 punti all’attivo, in piena crisi di risultati.
G. Puleri
