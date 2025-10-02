Calcio Eccellenza. La matricola Seregno si gode il primato. Sfida al Caravaggio

Già in sede di presentazione la differenza tra girone A e girone B di Eccellenza era marcata. Monopolizzato dalla super-big il primo, sulla carta più equilibrato e incerto il secondo. Sono passati appena 270 minuti e già la situazione sopra descritta si nota tutta. Arconatese sulla carta “ingiocabile“ e imbattuta con la sola Solbiatese a ruota da una parte, quattro squadre in testa dall’altra. E non a punteggio pieno. E tra le quattro regine del girone B c’è già il Seregno che dopo il pokerissimo rifilato allo Zingonia Verdellino domenica al Ferruccio festeggia la leadership in compagnia dell’altra “matricola terribile“ Baranzatese, Academy Calvairate e soprattutto il Caravaggio che proprio assieme agli azzurri sarà protagonista del match clou della quarta di andata domenica in terra bergamasca. Caravaggio-Seregno è stata anche una “classica“ di D, oggi vale il primato dell’Eccellenza. Sono le squadre venute fuori meglio dall’ultimo week-end di calcio. Il Caravaggio si è imposto addirittura 3-0 nel derby orobico contro la grande favorita Ponte SP Mapello, il Seregno si è lasciato trascinare dai gol di Calmi, Bombino, Pontiggia (2) e Fossati.

Ro.San.