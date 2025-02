Calcio Eccellenza. La Sinalunghese cede alla Rondinella e rimane ultima

SINALUNGHESE 1 RONDINELLA 2

SINALUNGHESE: Marini, Meoni, Dei, Palacio (83’ Celestini) Corsetti, Elias (78’ Dieme) Bardelli (83’ Tacchini), Salvestroni, Stefanazzi, Bucaletti, Redi. Panchina: Noli, Ferretti, Landi, Galli, Parri, Pucillo. Allenatore Testini.

RONDINELLA: Pecorai, Noviello, Migliorini, Mazzolli (63’ Piras), Bartolini, Ciardini, Bartolozzi (54’ Fantechi), Baldesi, Polo, Bencini (78’ Travaglini), Vezzi (63’ Antongiovanni). Panchina: Bertini, Falciani, Gorfini, Agrello, Perini. Allenatore Tronconi.

Arbitro: Danesi di Pistoia.

Reti: 22’ Redi, 45’ Bencini, 75’ Antongiovanni.

Note: Ammoniti: Salvestroni, Bencini, Bardelli. Espulso: Meoni.

SINALUNGA – La Sinalunghese perde nel giorno dell’esordio di mister Testini, quarto allenatore della sua complicatissima stagione, e resta all’ultimo posto del girone B di Eccellenza. Gli episodi hanno punito più del dovuto Stefanazzi e compagni già in avvio erano stati pericolosi con l’argentino. La Rondinella fatica a fare gioco e subisce il gol del meritato vantaggio con Redi che dal centro area raccoglie una bella sponda di testa di Bardelli per l’1-0. Il recupero è però fatale ai ragazzi di Testini che al 46’ invece di gestire il vantaggio in attesa del duplice fischio concedono una punizione agli avversari. Mazzoli pesca l’ex Bencini che sfiora deviando la palla nell’angolino alto imprendibile per Marini. Nella ripresa le squadre si alternano nella conduzione della gara ma non creano grosse occasioni. Al 75’ Antongiovanni raccoglie una palla vagante e scarica a rete un tiro su cui Marini nulla. Il 2-1 però non abbatte i rossoblu che, in 10 per un severo rosso diretto a Meoni, riescono comunque ad andare vicino al gol in tre occasioni nelle quali la deviazione vincente manca per pochi centimetri. La sfortuna si abbatte poi nel recupero quando al 93’ Stefanazzi colpisce di testa ma Pecorai compie un miracolo.