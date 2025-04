Calcio Eccellenza. La Sinalunghese crede nel miracolo della salvezza

La Sinalunghese si allena con fiducia in vista dell’ultima e decisiva gara di campionato di domenica in casa dello Scandicci, già ampiamente promosso in serie D con pieno merito. I rossoblu devono vincere per avere la certezza di disputare il playout contro l’Antella ma è ovvio che terranno anche un occhio a ciò che succederà a Borgo San Lorenzo dove va in scena la sfida tra Fortis Juventus, terzultima, e Nuova Foiano, ultima della classe. Nel finale della sfida vinta contro la Colligiana è subentrato anche il classe 2008 Tommaso Palermini sul quale mister Testini sembra puntare molto. "Mi sto adattando all’Eccellenza – ha detto il centrocampista – ovviamente il ritmo e la qualità è molto diversa rispetto a quella a cui sono abituato. Ringrazio il mister per i consigli. Sto cercando di fare il massimo per dare una mano alla squadra in un momento delicato ma secondo me ce la possiamo giocare fino alla fine". Nello Scandicci militano tra l’altro due ex rossoblu come l’esterno d’attacco Corsi e la mezzala Viligiardi, quest’ultimo passato ai blues nello scorso mercato invernale dopo un anno e mezzo a Sinalunga.