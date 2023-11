Calcio Eccellenza. La Sinalunghese piace a Pezzatini: "Bravi i ragazzi»

La Sinalunghese ha giocato una gran partita contro lo Scandicci. L’1-1 perà ha lasciato l’amaro in bocca. "Devo fare i complimenti ai ragazzi – ha detto il mister, Iuri Pezzatini (nella foto) –: si sono comportati in maniera spettacolare; hanno interpretato bene la gara, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e lo dimostra che negli ultimi minuti abbiano avuto due occasioni nitide. Stanno attraversando un buon momento di forma: tre partite toste, le hanno sopportate bene". "Lo Scandicci ha due ottimi attaccanti – ha proseguito – e sapevamo che sulla loro fisicità e sulle palle messe in area potevamo soffrire, ma abbiamo preso delle buone contromisure nonostante anche loro abbiamo creato diverse occasioni. Le decisioni arbitrali? Preferisco glissare. Credo che fare l’arbitro sia un mestiere difficile e comunque le immagini parlano da sole". Ottima la prova di Iasparrone. "Ci dà profondità, ci tiene tante palle e sui suoi scarichi riusciamo a far giocare bene anche i nostri giocatori più tecnici – ha sottolineato Pezzatini –. Matteo è entrato bene nel ruolo, è uscito con ‘la lingua per terra’. Era arrivato, visto anche il turno infrasettimanale di mercoledì, in cui aveva disputato una partita portentosa". Sugli infortuni. "E’ da inizio anno che ci combattiamo. Questo inevitabilmente influisce sulla rotazione e sulla qualità della rosa, ma la società la sento attenta: tra un po’ riaprirà il mercato". Sul campionato. "Il Siena fa un altro sport e la sua presenza ha tolto un po’ di entusiasmo alle squadre che puntavano in alto – ha chiuso –. E l’ambizione della Sinalunghese era puntare in alto".