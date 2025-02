Calcio Eccellenza. La Sinalunghese sfida la Rondinella. Vietato sbagliare

Se non è una gara da dentro o fuori poco ci manca per una Sinalunghese scossa dal netto ko di sabato scorso ma che pensa al riscatto già domenica contro la Rondinella in casa allo stadio Angeletti. "La gara era indubbiamente delicata per la posta in palio e per l’importanza del derby – ha detto mister Andrea Benedetti a Radio Epicentro dopo il ko di Foiano -. Non siamo purtroppo partiti con l’atteggiamento giusto ed abbiamo regalato ai nostri avversari subito una situazione che ci ha messo la gara in salita. L’episodio da cui nasce il nostro svantaggio ha poi condizionato la partita che poi è diventata nervosa. Sotto di due gol e con un uomo in meno è diventato tutto più difficile. Abbiamo fatto troppi errori tecnici che ci hanno condizionato concedendo ripartenze che sono costate carissimo. Non dobbiamo più commettere errori simili. Bisogna rialzare la testa – conclude il tecnico - dopo questa mazzata perché a otto gare dalla fine può succedere tutto e contro la Rondinella dobbiamo riscattarci". Contro i fiorentini mancherà il difensore Ferrante, espulso nella ripresa a Foiano. Era appena rientrato, ironia della sorte, dopo aver scontato un’altra squalifica, contro il Lanciotto Campi Bisenzio sei giorni prima.