Calcio Eccellenza. La Sinalunghese si mangia le mani. Beffa nel finale

SINALUNGHESE 1 LANCIOTTO CAMPI 1

SINALUNGHESE: Marini, Celestini, Meoni, Palacio, Corsetti, Elias, Bardelli (75’ Canapini), Landi (88’ Dei), Dieme (67’ Redi), Bucaletti (63’ Tacchini), Stefanazzi. Panchina: Noli, Pucillo, Ferretti, Parri, Galli. Allenatore Benedetti.

LANCIOTTO CAMPI: Roselli, Benelli (53’ Afelba) Gonfiantini, Fedi, Bigazzi, Bambi, Amerighi, Verdi, Ascolese (65’ Tanini), Princiotta (92’ Villani), Castello. Panchina: Masini, Hila, Malica, Cecchi, Bigozzi. Allenatore Secci.

Arbitro: Rinaldo di Empoli.

Reti: 6’ Stefanazzi, 89’ Tanini.

Note: Ammoniti: Bambi, Benelli. Espulso Verdi.

SINALUNGA – Pareggio doloroso per la Sinalunghese, che dopo essere andata in vantaggio viene raggiunta dal Lanciotto Campi quando la vittoria sembrava a portata di mano. Orfani di Ferrante e Salvestroni per squalifica i sinalunghesi scendono in campo con Celestini in difesa e con Bardelli a centrocampo. I rossoblu locali partono bene e vanno subito in vantaggio con Stefanazzi che raccoglie una respinta della difesa ospite e con un bel tiro a mezza altezza fulmina il portiere del Lanciotto per il gol dell’1-0. I locali dominano il primo tempo e vanno vicini al raddoppio in più occasioni con tiri di Dieme e Stefanazzi deviati dalla difesa e con un tiro di Buceletti al 30’ che da buona posizione calcia lento favorendo la parata di Roselli. L’occasione migliore è però confezionata da Stefanazzi che lancia Dieme in area avversaria dove Roselli in disperata uscita bassa scardina la palla dai piedi del numero 9 sinalunghese all’ultimo istante rischiando anche di causare il rigore ma bravo a scegliere il tempo giusto e salvare il Lanciotto. Nella ripresa la musica cambia con i ragazzi di Benedetti che rientrano molli e gli ospiti che con il passare dei minuti si fanno pericolosi. All’85’ il Lanciotto resta in 10 per l’espulsione di Verdi. Al 90’ Tanini batte Marini per il gol dell’1-1.