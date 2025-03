Calcio Eccellenza. La Sinalunghese torna a crederci. Ostacolo Mazzola

Dopo il successo di Anghiari la Sinalunghese è tornata a credere fortemente nella salvezza. Adesso però i rossoblù si troveranno davanti il Mazzola, domenica alle 14,30 in casa, per un’altra partite decisiva. "Ci voleva, ne avevamo bisogno. Serviva qualcosa che desse una svolta, e questi tre punti sono fondamentali - ha detto il difensore della Sinalunghese Tommaso Celestini a gazzettadisiena.it - . Abbiamo visto in passato, e soprattutto in questa stagione, che senza quel qualcosa in più non riuscivamo a ottenere molto. Ora, nella nostra situazione, dobbiamo sempre dare il massimo. Mancano poche partite alla fine, ci siamo. Non abbiamo ancora fatto nulla, ma ripartiamo carichi per la prossima settimana". A quattro giornate dalla fine per qualificarsi ai playout non si possono fare calcoli. "L’obiettivo? Vincere tutte le partite. Possiamo e dobbiamo provarci. Poi, tra un mese, vedremo dove saremo, ma vogliamo arrivarci con la consapevolezza di aver dato tutto, senza rimpianti. Nessuno di noi vuole la retrocessione, né per noi giocatori né per i mister che si sono succeduti, né per la società, che ci è sempre stata vicina. Sappiamo quanto sia importante questa squadra e quanto contino le partite che restano".