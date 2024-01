Calcio Eccellenza: la squadra-sorpresa. "Castiglione del Lago non devi porti limiti»

PERUGIA – Il Castiglione del Lago non è più una sorpresa. La vittoria contro la capolista Acf Foligno, arrivata domenica scorsa, ha certificato la crescita incredibile di una squadra che, ad inizio agosto, doveva ancora essere assemblata. La bravura di due direttori esperti e competenti come Mortolini e Sfrappa, la serietà della società presieduta dalla famiglia Marchetti, la scelta di un tecnico come Tomassoli, che ha sempre dimostrato di saper lavorare benissimo con i giovani, hanno fatto il resto. La rosa più giovane del campionato, tutti nati dopo il 2000 tranne bomber Bebeto, capocannoniere con i suoi 10 gol e il neo acquisto, l’ex Venezia Besea. Insieme a lui, nel mercato di dicembre, sono arrivati anche gli under Alessi e Montani. Dopo i 9 risultati utili di fila collezionati, il Castiglione del Lago è terzo insieme all’Ellera, ad una sola lunghezza dal secondo posto e a 7 punti dall’Acf Foligno capolista. "Non abbiamo un obiettivo prefissato. Noi – sottolinea Tomassoli - dobbiamo sempre puntare al massimo di quello che possiamo fare. Alla fine otterremo quello che meriteremo. Non ci fissiamo traguardi. I ragazzi si allenano a mille la domenica mettono in campo quello che proviamo in settimana. Dobbiamo solo continuare così".