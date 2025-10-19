Calcio Eccellenza. La Vis Nova appiedata con Vigevano matricola

Questo pomeriggio sulla panchina della Vis Nova non ci sarà Gabriele Raspelli. L’allenatore delle Lucertole sconta la prima di due giornate di squalifica quindi non sarà alla guida dei suoi ragazzi in occasione della gara casalinga contro il Vigevano, altra matricola del girone A di Eccellenza. Il Giudice Sportivo è intervenuto anche sui giocatori di movimento della formazione giussanese infliggendo uno stop di quattro turni anche al difensore Federico Berton, espulso sette giorni fa "per condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro". Fuori anche il giovane estremo difensore Federico Scano.

Non ci sarà invece Marioli nelle fila dell’Ardor Lazzate contro il Magenta; il difensore era stato espulso dopo sette minuti condizionando inevitabilmente l’intera gara. Si gioca alle 18.30 invece la sfida di Erba tra l’Arcellasco e la Lentatese.

Nel girone B trasferta durissima per la Fucina a Ponte San Pietro per riscattare il pesante ko interno col Fanfulla della passata giornata, mentre è quasi uno scontro al vertice per la capolista Seregno sul campo del Tribiano che insegue staccata di appena due lunghezze.

Ro.San.