Calcio Eccellenza. La Vis Nova si illude. Rimonta Solbiatese

Marzucca e Innocenti fanno brillare e illudono la Vis Nova che chiude il primo tempo avanti 2-0 contro la Solbiatese. Letteralmente salvata nella ripresa da una doppietta di Martinez che fissa il 2-2 finale. Tutto sommato un buon ritorno in Eccellenza per le Lucertole sottolineato dalle parole di mister Raspelli. "Primo tempo di qualità elevata durante il quale abbiamo occupato molto bene il campo avendo il predominio del gioco. Nel secondo è uscita tutta la forza della Solbiatese, ma dopo il 2-2 siamo stati bravissimi a concedere pochissimo".

Nel girone A l’unica a festeggiare è l’Ardor Lazzate che passa 2-1 (Cazzaniga e Spitaleri) sul campo dell’AltaBrianza, mentre cade a Vergiate la Lentatese che raddrizza la gara (con Angiò e Diaferio) dopo essere stata sotto di due reti nel primo tempo per poi capitolare al minuto 80. Nel girone B raggiunta anche la Fucina al 92’ dall’Assago dopo aver sbloccato per prima il risultato con un gol di Cissè, mentre è buona la prima per il Seregno che trova le reti a inizio ripresa con Calmi e Baldan con la Cisanese (2-1).

Ro.San.