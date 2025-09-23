Calcio Eccellenza. L’Ardor si gode la vetta. Vis Nova blocca Legnano

Acquista il giornale
di ROBERTO SANVITO
23 settembre 2025
Pallone

Pallone

L’Ardor Lazzate festeggia il primato in coabitazione con l’Arconatese nel girone A di Eccellenza. Certo, hanno un peso specifico maggiore i sei punti dei milanesi dell’ex Monza D’Errico ottenuti in due scontri diretti. Ma è significativa anche l’ottima partenza della squadra di Ferdinando Fedele che fa il pieno nei match contro le comasche Alta Brianza e, domenica, l’Arcellasco sconfitto 3-1. La sblocca a inizio ripresa la doppietta di Di Giuliomaria, Buzzetti nel finale fissa il punteggio. Mantiene l’imbattibilità la neo promossa Vis Nova che passa indenne da Legnano (1-1) grazie al penalty trasformato da capitan Innocenti. "La squadra ha dimostrato di avere grande personalità su un campo molto difficile e dopo una partita dai ritmi elevati" commenta Raspelli. Tre punti anche a Lentate; Angiò e Alagna regolano il Vigevano (2-1). Nel girone B Pontiggia illude il Seregno a Baranzate, ma i locali si salvano con il sigillo di Cavaliere. Stenta la Fucina in questo primissimo scorcio di torneo. Il Tribiano passa a Muggiò grazie a Delle Fave e Cavallanti.

Ro.San.

© Riproduzione riservata

