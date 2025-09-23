Calcio Eccellenza. L’Ardor si gode la vetta. Vis Nova blocca Legnano

L’Ardor Lazzate festeggia il primato in coabitazione con l’Arconatese nel girone A di Eccellenza. Certo, hanno un peso specifico maggiore i sei punti dei milanesi dell’ex Monza D’Errico ottenuti in due scontri diretti. Ma è significativa anche l’ottima partenza della squadra di Ferdinando Fedele che fa il pieno nei match contro le comasche Alta Brianza e, domenica, l’Arcellasco sconfitto 3-1. La sblocca a inizio ripresa la doppietta di Di Giuliomaria, Buzzetti nel finale fissa il punteggio. Mantiene l’imbattibilità la neo promossa Vis Nova che passa indenne da Legnano (1-1) grazie al penalty trasformato da capitan Innocenti. "La squadra ha dimostrato di avere grande personalità su un campo molto difficile e dopo una partita dai ritmi elevati" commenta Raspelli. Tre punti anche a Lentate; Angiò e Alagna regolano il Vigevano (2-1). Nel girone B Pontiggia illude il Seregno a Baranzate, ma i locali si salvano con il sigillo di Cavaliere. Stenta la Fucina in questo primissimo scorcio di torneo. Il Tribiano passa a Muggiò grazie a Delle Fave e Cavallanti.

Ro.San.