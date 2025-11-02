Calcio Eccellenza. L’Asta sul campo del Lanciotto Campi. Vietato distrarsi

Archiviata la sconfitta con la capolista Rondinella l’Asta è pronta ad affrontare la prossima sfida: gli arancioblù, oggi pomeriggio, busseranno alla porta del Lanciotto Campi. "Non siamo purtroppo riusciti a recuperare nessuno – ha spiegato il tecnico, Stefano Bartoli (nella foto) –. A completare la rosa ci sono però da segnalare gli arrivi di Boduri e Cappelli, due innesti importanti vista la partenza di Panicucci e le assenze. Credo che la società e il direttore abbiano fatto un grande sforzo per riequilibrare il gruppo".

Il mister ha quindi messo in guardia sulla pericolosità dell’avversario: nonostante un avvio complicato, il Lanciotto Campi è una squadra di valore, soprattutto tra le mura amiche. "Non è assolutamente da sottovalutare – ha sottolineato Bartoli –. Basta vedere il match di domenica scorsa contro la Sansovino. Anche se il Lanciotto ha ottenuto pochi punti fino ad ora, ha sempre giocato partite di grande intensità e coraggio, restando sempre dentro la gara. Per loro la classifica è bugiarda".

L’allenatore arancioblù ha poi allargato lo sguardo al campionato, sempre più equilibrato e incerto. "Me lo aspettavo così – le sue parole –. Tutte le domeniche vediamo risultati inaspettati, questo dimostra che anche l’ultima in classifica può togliere punti alle big. Fa eccezione la Rondinella, che sta creando un po’ il vuoto".

Da parte di Bartoli un pensiero di vicinanza alla società fiorentina, colpita da un grave lutto, la scomparsa improvvisa del presidente Bosi. "Credo sia doveroso inviare alla Rondinella, ai familiari e a tutte le persone vicine alla squadra un grande abbraccio per la prematura perdita del presidente".