Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne, altro colpo con Cavallini. E Mussi: "Qui c’è un progetto ambizioso»

Ha il piede fisso sull’acceleratore, il direttore sportivo dell’Asta Taverne, Alessandro Bartoli: il club arancioblù, a poche ore dall’annuncio di Federico Mussi, ha messo a segno un altro colpo, ovvero l’ingaggio del centrocampista Niccolò Cavallini (foto), classe 2001. Cresciuto nel settore giovanile della Robur Siena, Cavallini ha maturato una solida esperienza nei campionati dilettantistici toscani. Dopo due stagioni con addosso la casacca dell’Aquila Montevarchi in Serie D – con cui ha conquistato la promozione in Serie C nell’annata 2020/2021 – ha militato tra le fila della Sinalunghese, del Valentino Mazzola e, recentemente, della Castiglionese, collezionando presenze e buone prestazioni tra Eccellenza e quarta categoria. Giocatore in grado di mixare qualità e sostanza, mancino naturale, Cavallini si è sempre distinto per la sua grande duttilità.

Con l’arrivo del centrocampista, l’Asta Taverne aggiunge un altro elemento giovane ma già esperto alla propria rosa, proseguendo con convinzione il percorso di rafforzamento in vista del prossimo campionato. Intanto Mussi ha rilasciato le prime dichiarazioni in arancioblù. "Sono molto felice di essere qua – ha affermato –: il progetto dell’Asta mi ha entusiasmato fin da subito: è un progetto ambizioso e a lungo termine. No, un obiettivo non lo abbiamo fissato, se non quello di fare bene, ragionando di partita in partita".