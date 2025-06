Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne annuncia l’arrivo della punta Baroni

Proseguono senza sosta le operazioni in entrata nel mercato dell’Asta. Il club arancioblù ha annunciato ieri l’arrivo alla corte di mister Bartoli dell’attaccante Diego Baroni, uno dei protagonisti delle ultime stagioni nel campionato di Eccellenza Toscana. Classe 2003, Baroni approda a Taverne portando con sé un bagaglio di esperienza già importante, maturato tra le fila del Valentino Mazzola e della Nuova Foiano. Attaccante affidabile, incisivo e sempre al centro del gioco offensivo delle squadre in cui ha militato, Baroni si è distinto anche nell’ultima annata 2024/25 con la maglia proprio della Nuova Foiano, dove ha confermato il suo status di elemento chiave nel panorama della categoria. "Il suo arrivo – spiega l’Asta – rappresenta un innesto di qualità e ambizione, pensato per alzare ulteriormente il livello del reparto offensivo in vista del campionato che l’Asta si appresta ad affrontare. Benvenuto Diego!". Intanto ha rilasciato le sue prime parole in arancioblù Niccolò Cavallini. "L’Asta è una società seria, con un progetto molto ambizioso – ha detto il centrocampista –. L’obiettivo è raggiungere il miglior risultato possibile, sia a livello individuale che di squadra".