Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne debutta al ‘Satini’ con la Lastrigiana

Archiviata l’avventura in Coppa Italia, per l’Asta Taverne è arrivato il momento di muovere il primo passo in campionato. E lo faranno in casa, al ritrovato campo sportivo Arnaldo Satini, contro la Lastrigiana. "La gara di ritorno di Coppa Italia con il Mazzola ci ha dato energia – ha spiegato l’allenatore arancioblù, Stefano Bartoli (nella foto) –. Ci ha fatto capire che, se ci comportiamo in un certo modo, possiamo dire la nostra". Non mancano però difficoltà dal punto di vista dell’organico. "Abbiamo qualche infortunio da gestire – ha precisato l’allenatore – e due assenze per squalifica che ci portiamo dalla scorsa stagione. Speriamo di recuperare alcuni elementi nel giro di poche settimane". Sul fronte delle ambizioni, quello del mister è un profilo equilibrato. "Il nostro obiettivo deve essere quello di affrontare partita dopo partita con il giusto atteggiamento – le sue parole –. Poi a marzo vedremo a che punto saremo arrivati. Ogni domenica sarà impegnativa, ma il segnale arrivato dalla gara con il Mazzola è che possiamo competere anche contro squadre costruite per stare in alto". Il campionato, secondo l’allenatore dell’Asta, presenta un livello molto alto. "Ci sono tante squadre che partono con obiettivi ambiziosi – sottolinea Bartoli –. Antella, Rondinella, Sansovino e Mazzola hanno organici profondi, mentre Sangiovannese e Figline hanno la tradizione dalla loro parte. Anche Affrico e Colligiana, dopo i play off della scorsa stagione, si sono rinforzate. Già questo dimostra quanto sarà equilibrata la competizione".