Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne deve arrendersi alla Baldaccio Bruni

ASTA

0

BALDACCIO BRUNI

1

ASTA (4-4-2): Cefariello; Batoni, Ceccatelli, De Vitis, Bardotti (43’ st Cappelli); Discepolo, Di Leo, Falugiani (38’ st Pittalis), Cianciolo; Bandini (22’ st Jrad), Leuca.

Panchina: Di Bonito, Calà Campana, Seri, Curcio, Reka, Rivas Garrido. Allenatore Bartoli.

BALDACCIO (3-4-3): Vaccarecci; Piccinelli, Beretti, Magi (35’ st Perfetti); Paeselli, Mambrini, Bruschi, Pedrelli; Sbardella, Boriosi, Mercuri; Sbardella (35’ st Koffi), Boriosi.

Panchina: Conti, Cappietti, Perfetti, Giovagnini, Galletti, Tanci, Pettinari, Bonavita. Allenatore Palazzi.

Arbitro Giusti di Livorno (Pappalardo e Spiniello).

Rete: 8’ st Boriosi.

Note – Ammoniti Falugiani e Batoni; espulso al 17’ st Batoni (A).

COLLE VAL D’ELSA – Sconfitta amara, per l’Asta, nell’anticipo della 13ma giornata: al Manni di Colle passa la Baldaccio Bruni, grazie alla rete di Boriosi a inizio ripresa. Buono l’approccio degli arancioblù e, soprattutto sulla catena di destra, la manovra porta spesso a buone occasioni. Cianciolo ne spreca due da ottima posizione. Si fanno vedere anche gli avversari: al 40’ Cefariello dice no alla spizzata di testa proprio di Boriosi. Il gol che stappa il match arriva all’8’ della ripresa: l’attaccante, su cross di Mercuri, insacca di testa. Gli ospiti allora serrano le fila, difendendosi dalla reazione dell’Asta che al 17’ rimane in 10 per l’espulsione di Batoni (doppio giallo). Nonostante l’uomo in meno la squadra di Bartoli continua ad attaccare: al 30’ Vaccarecci si supera prima su Di Leo e poi su Discepolo. Lo stesso Vaccarecci è poi protagonista di un episodio che fa infuriare gli arancioblù: sbaglia l’uscita e, fuori dall’area, con Jrad che sta volando in porta, commette fallo; l’arbitro però aveva già fermato l’azione per fuorigioco. Per l’Asta giusto il tempo di un’altra chance con De Vitis che spara largo dal cuore dell’area.