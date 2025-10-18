Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne fa visita all’Affrico. La carica di Bartoli

L’Asta, oggi alle 15, fa visita all’Affrico. "Siamo riusciti a dare continuità alle prestazioni e ai risultati – sottolinea il tecnico Bartoli (nella foto) – e soprattutto siamo riusciti a tenere la nostra porta inviolata. La partita di domenica, da un punto di vista di attenzione e concentrazione, ci ha dato forza, perché abbiamo concesso poco o nulla a un attacco molto prolifico come quello del Mazzola". "Detto questo – aggiunge – tutto si azzera. Ogni settimana dobbiamo ripartire e tutti devono mantenere l’asticella alta durante gli allenamenti: ognuno dei ragazzi ha dimostrato di essere utile alla causa". Buone notizie dall’infermeria. "Si inizia a vedere la luce – afferma il mister –. Qualcuno si dimentica che da inizio preparazione siamo senza due giocatori fondamentali come Ceccatelli e Cianciolo: il primo è rientrato in gruppo in settimana, mentre per Matteo servirà ancora un po’ di pazienza, ma rivederlo correre è già un segnale molto positivo. L’altro infortunato è Alessandro Mussio: sta ancora facendo controlli per un piccolo problema alla schiena, ma appena sarà a disposizione sarà una quota molto utile". Massimo rispetto per l’avversario di oggi. "L’Affrico ha avuto un inizio di campionato non semplice, ma dovuto anche al calendario – ha detto Bartoli –. Ha perso le prime due gare contro due corazzate come Sansovino e Rondinella, poi non è più stato battuto e non ha più subito gol. È una squadra collaudata, con un allenatore e un gruppo che lavorano insieme da anni, e penso di poter dire che per la seconda stagione consecutiva presenta uno dei migliori parchi quote del campionato".