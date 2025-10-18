Acquista il giornale
  4. Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne fa visita all’Affrico. La carica di Bartoli

Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne fa visita all’Affrico. La carica di Bartoli

di ANGELA GORELLINI
18 ottobre 2025
L’Asta, oggi alle 15, fa visita all’Affrico. "Siamo riusciti a dare continuità alle prestazioni e ai risultati – sottolinea il tecnico Bartoli (nella foto) – e soprattutto siamo riusciti a tenere la nostra porta inviolata. La partita di domenica, da un punto di vista di attenzione e concentrazione, ci ha dato forza, perché abbiamo concesso poco o nulla a un attacco molto prolifico come quello del Mazzola". "Detto questo – aggiunge – tutto si azzera. Ogni settimana dobbiamo ripartire e tutti devono mantenere l’asticella alta durante gli allenamenti: ognuno dei ragazzi ha dimostrato di essere utile alla causa". Buone notizie dall’infermeria. "Si inizia a vedere la luce – afferma il mister –. Qualcuno si dimentica che da inizio preparazione siamo senza due giocatori fondamentali come Ceccatelli e Cianciolo: il primo è rientrato in gruppo in settimana, mentre per Matteo servirà ancora un po’ di pazienza, ma rivederlo correre è già un segnale molto positivo. L’altro infortunato è Alessandro Mussio: sta ancora facendo controlli per un piccolo problema alla schiena, ma appena sarà a disposizione sarà una quota molto utile". Massimo rispetto per l’avversario di oggi. "L’Affrico ha avuto un inizio di campionato non semplice, ma dovuto anche al calendario – ha detto Bartoli –. Ha perso le prime due gare contro due corazzate come Sansovino e Rondinella, poi non è più stato battuto e non ha più subito gol. È una squadra collaudata, con un allenatore e un gruppo che lavorano insieme da anni, e penso di poter dire che per la seconda stagione consecutiva presenta uno dei migliori parchi quote del campionato".

