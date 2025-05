Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne ha confermato il tecnico Bartoli

Stefano Bartoli guiderà l’Asta Taverne anche la prossima stagione. A darne notizia, nelle scorse ore, il club arancioblù. "Bartoli, già alla guida dell’Asta dal 2017 al 2022 – si legge nella nota ufficiale –, è tornato in panchina nell’ottobre 2023, subentrando a stagione in corso (al posto dell’esonerato Guidi ndr)). Con determinazione e competenza, ha condotto la squadra alla salvezza in quel primo campionato di Eccellenza ed è stato grande protagonista della cavalcata degli arancioblè della scorsa stagione, la seconda ai vertici del calcio regionale". "La riconferma di Bartoli – prosegue il comunicato della società –, rappresenta il primo tassello nella costruzione del gruppo che affronterà il prossimo campionato. Una scelta condivisa con piena convinzione da tutta la dirigenza, con la sinergia del direttore sportivo Alessandro Bartoli, con cui l’allenatore ha già avviato una stretta collaborazione tecnica e operativa. Con questo passo, l’Asta conferma la volontà di portare avanti un progetto sportivo fondato sulla continuità, sul lavoro e su una forte identità di squadra".