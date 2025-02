Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne prende un punto in casa dell’Affrico

AFFRICO 0 ASTA TAVERNE 0

AFFRICO (3-4-1-2): Burzagli; Vaccari, Longo, Benvenuti; Stella, Tamburini (77’ Riccioni), Nuti, Rocchini (28’ Sborgi); Tacconi; Benvenuti; Papini (69’ Bianchi), Russo.Panchina: Virgili, Guarducci, Banchelli, Bertelli, Centrone, Mecocci. Allenatore Meacci.

ASTA TAVERNE (4-3-3): Cefariello; Bonechi, Manganelli, De Vitis, Tognetti (87’ Bardotti); Discepolo, Hoxhaj, Falugiani (85’ Di Leo); Jrad (60’ Mugnai), Bandini (92’ Cappelli), Cianciolo.Panchina: Di Bonito, Parricchi, Batoni, Pittalis, Rossini. Allenatore Bartoli.

Arbitro: Noto di Pisa (Poggipolini e Aldi).

Note: Ammoniti Bonechi, Tacconi e De Vitis.

FIRENZE – Asta e Affrico si affrontano a viso aperto, la sfida è vivace, ma entrambe le squadre peccano negli ultimi metri: al triplice fischio dell’arbitro, il risultato dice 0-0. Gli arancioblù iniziano subito forte e, al quarto d’ora di gioco, Discepolo mette in moto Cianciolo che galoppa fino alla zona tiro ma la sua conclusione viene parata da Burzagli con un gran riflesso. Sul finire della prima frazione, l’Asta sfiora ancora una volta il vantaggio con il tiro-cross di Falugiani su cui Bandini non arriva per poco; la palla, quindi, si spegne sul fondo. A inizio ripresa Cefariello si iscrive alla partita deviando il pericoloso colpo di testa di Russo. I ragazzi di Bartoli rispondono qualche minuto dopo con una chance da corner che porta al tiro di Bonechi dal cuore dell’area di rigore ma Burzagli, ben posizionato, si oppone nuovamente. Prima del triplice fischio c’è un’altra occasione sui piedi di Discepolo ma la palla termina fuori di poco. Gli arancioblù torneranno in campo tra le mura amiche domenica, contro il Grassina, per la gara valida la 22ma giornata di campionato.