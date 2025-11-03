Calcio Eccellenza. L’Asta Taverne si prende un punto a casa Lanciotto

LANCIOTTO CAMPI

ASTA TAVERNE

LANCIOTTO (4-3-1-2): Roselli; Ermini (6’ Borghini), Cecchi, Bambi, Lastrucci; Bigazzi, Fedi (66’ Galli), Preci; Afelba; Santucci, Cecchi. Panchina: Spina, Taofik, Pisco, Lepri, Gasparini, Sellaroli, Hila. Allenatore Allori.

ASTA (4-4-1-1): Lombardini; Migliorini, Curcio, De Vitis, Cavallini; Neri (65’ Boduri), Mussi, Hoxhaj (61’ Ceccatelli), Violante (77’ Cappelli); Baroni; Bandini. Panchina: Machetti, Piliu, Manenti, Cocco, Dragoni. Allenatore Bartoli.

Arbitro: Manduzio di Livorno (Egitto e Dorudola).

Note – Ammoniti Migliorini, Cecchi, De Vitis, Bambi.

CAMPI BISENZIO – Non riesce a trovare la via del gol, l’Asta Taverne, in casa del Lanciotto Campi. Finisce a reti inviolate, l’ottava giornata, per gli arancioblù. I ragazzi di Bartoli approcciano bene il match e, dopo un quarto d’ora, Baroni si libera di due avversari ma il suo tiro è facilmente bloccato da Roselli. Pochi secondi più tardi, sugli sviluppi di un corner, arriva una delle occasioni più nitide della partita: De Vitis calcia a botta sicura, ma un difensore avversario salva sulla linea. Nel finale di primo tempo si fa vedere anche il Lanciotto Campi con uno scatto di Cecchi, ma Lombardini è attento e lo chiude con un ottimo intervento.

Nella ripresa l’Asta parte forte: Cavallini impegna Roselli con un tiro insidioso che il portiere devia in tuffo. Dopo un leggero calo fisico, gli arancioblù ritrovano energie grazie ai cambi: tra i nuovi entrati, Cappelli, all’esordio con la maglia arancioblù, protagonista di un’ottima prestazione. Nel finale entrambe le squadre cercano il guizzo vincente per sbloccare il risultato, ma senza successo. L’Asta colpisce anche un palo di testa su corner con Bandini. Alla fine, la formazione di Bartoli deve accontentarsi di un punto prezioso in trasferta. Il prossimo impegno sarà contro la Castiglionese.