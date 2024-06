Calcio Eccellenza. Lazzate conferma anche il pacchetto arretrato

A Lazzate sono i giorni delle riconferme. Dopo quella di Francesco Giangaspero ne sono arrivate altre cinque, indispensabili a Ferdinando Fedele per mettere solide fondamenta alla squadra che darà l’assalto alle posizioni di vertice del girone A di Eccellenza. E infatti le prime operazioni riguardano portiere e difesa. Dopo il girone di ritorno (era arrivato nel mercato di dicembre dalla Leon) più che soddisfacente, l’Ardor Lazzate punta ancora sull’esperienza e sui centimetri di Andrea De Toni. Davanti a lui avrà ancora quattro giocatori con cui ha condiviso metà stagione scorsa a partire dal capitano Davide Marioli (foto). Lo stesso dicasi per Nicolò Guanziroli (32 presenze e 2 gol) che dopo il settore giovanile tra Como e Caronno, Monza, Pro Sesto e Olginatese si stabilisce a Lazzate. Ci sarà ancora Michele Schieppati, fedelissimo di… Fedele arrivato con lui dalla Varesina. Come Alessio Zefi che ha compiuto il medesimo percorso.

Ro.San.