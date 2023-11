Calcio Eccellenza. Leon a Cisano per rialzarsi

Sarà un sabato con due anticipi di spessore per l’Eccellenza brianzola. NEl girone B Leon e Muggiò giocheranno oggi. Nel pomeriggio alle 14.30 gli orange di Joelson da Vimercate raggiungeranno Cisano Bergamasco per la sfida contro la Cisanese. Bonseri & C. dopo la sconfitta dello scorso weekend in casa con la Soncinese hanno un solo risultato a disposizione se non vorranno perdere definitivamente contatto con la vetta. Anticipo serale invece per il Muggiò che prosegue il suo peregrinare per i campi della Brianza e del Milanese in attesa sia pronto il suo stadio. Stavolta ha trovato ospitalità ad Agrate per il match delle 20 col Tribiano. E comincia a muoversi il mercato. Il Meda ufficializza l’arrivo del difensore centrale classe 1990 Cesare Ambrosini, l’anno scorso in D con la Folgore Caratese.

Ro.San.