Calcio Eccellenza. Leon divora la Cisanese, derby Lazzate-Meda

Nell’anticipo di ieri pomeriggio la Leon fa la Leon e torna a ruggire. Netta la vittoria sul campo della Cisanese per 3 a 0. Decidono la doppietta di capitan Bonseri e il gol di El Kadiri. Gli orange salgono a quota 25. Derby nel girone A oggi pomeriggio alle 15 in via Laratta a Lazzate tra Ardor e Meda. Una curiosità? Entrambi gli allenatori non saranno in panchina per squalifica. Ferdinando Fedele oggi termina di scontare la squalifica di un mese dopo il finale burrascoso contro il Magenta (ma da quel 3-4 i gialloblù non hanno più perso), mentre il collega medese Giovanni Cairoli inizia da Lazzate a scontare il suo mese (fino al 2012) per “comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro“ durante la gara col Pavia. Mister Cairoli seguirà il match dalla tribuna assieme agli squalificati Orsi e Bianchi, ma gongola per l’arrivo in difesa di Ambrosini che, numericamente, prende il posto di Di Maio, dato in uscita.

Torna in casa la Base Seveso che alle 14.30 ospita il Verbano senza poter disporre di Gomez. Nel girone B l’unica brianzola in campo oggi è la Vis Nova che tenta una “impresona“ sul campo del Mapello, seconda forza del girone dietro il Sondrio. Non ci sarà lo squalificato Alessio Tremolada. In Promozione è una domenica di derby, alle 14.30 giocano Biassono-Casati Arcore e Concorezzese-Speranza Agrate.

Ro.San.