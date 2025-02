Calcio Eccellenza. Leon e Fucina deludono. Due capitomboli pesanti

È stata la domenica dei capitomboli fragorosi nel girone B che potrebbero costare carissimo a Leon e Fucina, addirittura in tema playoff, l’obiettivo minimo per la squadra di Vimercate dopo l’ennesima clamorosa campagna acquisti estiva (e invernale) e che invece sta sfumando assieme alla possibilità di agguantare il Mapello. Che la sua bella crisi la sta attraversando (un punto nelle ultime tre giornate e due sconfitte di fila), peccato che ne stiano approfittando gli altri e non gli orange, battuti alla Arena e superati in graduatoria anche dalla Cisanese, quindi sesti a meno 10 dalla vetta.

Sconfitta casalinga anche la squadra di Muggiò targata Fucina battuta dal Codogno 3-0. Ma la società non ci sta e attraverso i social attacca senza mezzi termini la terna. Ma la classifica ora piange, l’undicesima posizione a -7 dai playoff e a -3 dai playout.

Nel girone A la doppietta di Becerri caratterizza il 3-0 con cui l’Ardor liquida il Robbio. Incredibile il cammino della Base dopo le dimissioni di Crucitti: due gare, due vittorie (l’ultima col Cinisello 2-0). Lentatese e Meda entrambe ko.

Ro.San.