Calcio Eccellenza. Leon in crisi nera:: "Tutti in discussione»

La crisi del Mapello c’è stata (tre sconfitte di fila per la capolista), peccato che non sia la Leon ad approfittarne. Anzi, gli orange dopo il ko interno contro la Cisanese sono scivolati fuori dalla zona playoff. Situazione inconcepibile per una squadra forte, attrezzata (e costosa) come quella allenata da Joelson. "Non stanno arrivando i risultati che auspicavamo" spiega il ds Marco Sala. "L’obiettivo era vincere il campionato, adesso saremmo fuori da tutto. Siamo tutti sotto esame a partire dal sottoscritto, lo staff, il mister, i giocatori".

