Calcio eccellenza. Leon, si complica il sogno promozione

Potrebbero finire nella prima calda domenica dell’anno le speranze di promozione diretta in serie D della Leon battuta in casa di misura dalla Cisanese subendo addirittura quattro reti dai bergamaschi. E se l’attacco orange è il secondo più prolifico del campionato, la gara di domenica alla Leon Arena ha messo a nudo ancora una volta i grandi problemi per quanto riguarda la fase difensiva. Con i quattro della Cisanese, la Leon ha subito 38 gol, un po’ troppi se si vuole vincere un girone di Eccellenza. Davanti non sbagliano, la Nuova Sondrio soffre ma sbanca il campo dell’Arcellasco, resta in testa staccando di cinque lunghezze la squadra di Joelson, quarta e superata anche dall’Altabrianza in una domenica in cui hanno vinto tutte le competitor, Mapello incluso che resta a -1 dai valtellinesi. E all’ultima giornata, il 5 maggio, c’è proprio Sondrio-Mapello. Rocambolesca la gara di Vimercate. Leon subito sotto, ma anche rapida a pareggiare con Bonseri. Brianzoli costretti nuovamente a rincorrere al quarto d’ora della ripresa, ma El Kadiri impatta. Il match sembra indirizzarsi positivamente grazie a Comelli che firma il 3-2, ma nella ripresa la Cisanese pareggia e mette la freccia. Pesa il penalty fattosi parare da Pelle. Archivia definitivamente la questione salvezza che conferma il suo ottimo stato di forma e vince nettamente a Tribiano grazie ai sigilli di Tota, Bonacina e Duguet. Chi invece vede nerissimo all’orizzonte è la Vis Nova che lotta valorosamente contro il Mapello ma perde 1-0 in casa e resta ultima e con un piede e mezzo in Promozione.

Ro.San.