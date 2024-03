Calcio eccellenza. Leon, valanga di gol. La Vis Nova si sveglia

La reazione della Leon è stata impressionante. Cinque reti al Calolziocorte che però non cambiano le gerarchie in classifica perché sia il Mapello che il Sondrio vincono e i punti da recuperare sulla vetta cinque erano e cinque restano. Ma almeno gli orange tolgono il “tappo“ visto che erano ben quattro partite che non segnavano su azione. Le doppiette di Comelli e Bonseri e la segnatura di Schingo fanno tornare il sorriso a Joelson, ma la strada da percorrere è ancora lunga e tutta in salita. Sempre nel girone B torna a vincere dopo una astinenza durata 77 giorni la Vis Nova targata Avella. Battuto 2-1 l’Arcellasco, tre punti in più che non la spostano dall’ultimo posto, ma almeno una scossa è arrivata. Nel girone A non riesce l’impresa alla Base che impone la sua legge sul neutro di Gallarate contro il Saronno, segna due volte nel primo tempo con Romeo e Kamal El Idrissi, ma proprio sul più bello cede subendo nei dieci minuti finali i gol di Baldan e Proserpio. I sevesini salgono comunque a quota 40 punti, sempre in lotta per il quinto posto. Terzo ko di fila (senza segnare gol) per il Meda che perde in casa col Casteggio. Castiga i bianconeri Buscaglia nel primo tempo.

Ro.San.