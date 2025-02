Calcio eccellenza. Mariano-Meda, torna la classica. Il Muggiò punta sempre su Picci con Codogno

Mariano-Meda nel girone A e Fucina-Codogno nel girone B. Son queste le gare con maggiori contenuti della domenica di Eccellenza brianzola. I bianconeri invece arrancano e stanno ormai sul limitare della zona playout. Mariano privo però di due squalificati pesanti in attacco quali Brighenti (6 gol) e Della Torre (5 gol). Non ha alternative alla vittoria l’Ardor Lazzate se vuole stare attaccata al treno dei playoff oggi in casa (ore 15) contro Robbio. La Base cerca il bis contro il Cinisello, mentre la Lentatese ospita il Legnano in uno scontro salvezza. Nel girone B a Muggiò arriva la seconda forza Codogno. La società ha valutato le posizioni dei giocatori contemporaneamente impegnati nella Kings League. Tra loro ci sarebbe anche il bomber Picci (foto) che però oggi sarà in campo. La Leon oggi a Vimercate contro la Cisanese sperando nella crisi della capolista. Casati in posticipo alle 16.30 a Erba.

Ro.San.