Calcio Eccellenza. Massese in difficoltà. Chance Montespertoli

Il Montespertoli non vuol smettere di sognare. Quinti in classifica con 17 punti nel girone A di Eccellenza, i gialloverdi hanno oggi la possibilità di portare a nove i risultati utili consecutivi. Alle 14.30 al Molino del Ponte di Baccaiano arriva infatti la blasonata Massese, che non sta però attraversando certo un bel momento. I bianconeri hanno infatti già cambiato due volte allenatore con Del Nero fresco di nomina al posto dell’esonerato Tazzioli, il quale aveva già sostituito a fine settembre il dimissionario Della Bona. Il Montespertoli ha più del doppio dei punti della Massese e ha tutta l’intenzione di ritrovare il dolce sapore della vittoria, dopo quattro pareggi consecutivi. Nello stesso raggruppamento si presenta decisamente proibitiva invece la trasferta che attende il Castelfiorentino.

Sempre alle 14.30, infatti, i gialloblù valdelsani saranno al Masini di Santa Croce sull’Arno per vedersela contro la capolista Cuoiopelli. I biancorossi ’conciari’ viaggiano alla media di oltre 2 punti a partita ed in casa hanno vinto 4 delle 5 gare disputate, perdendo l’altra con il Montecatini (unico ko finora). Chiudiamo con l’impegno alla stessa ora del Fucecchio sul campo dello Sporting Cecina. Altro incontro dal coefficiente di difficoltà alquanto elevato come dimostrano gli 8 punti di differenza in classifica in favore dei padroni di casa. I bianconeri di Dell’Agnello, però, hanno già vinto due volte lontano dal “Corsini“, compreso l’ultimo netto 3-0 nella ’tana’ del River Pieve.