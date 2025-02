Calcio Eccellenza. Mazzola-Affrico scontro da brividi. Vai Sinalunghese!

Scontro diretto importantissimo oggi alle 14,30 a Cerchiaia per il Mazzola che attende i fiorentini dell’Affrico per tentare l’aggancio al terzo posto della classifica. Il punto di domenica scorsa a Scandicci, contro la capolista che era reduce da un bel filotto di successi consecutivo, ha ridato convinzione ad un gruppo che nell’ultimo periodo, complici anche alcuni infortuni, aveva avuto degli intoppi. L’occasione odierna è quindi troppo ghiotta per tornare a contatto del podio e tentare di conquistare il miglior piazzamento possibile in ottica playoff.

Gara fondamentale anche per la Sinalunghese fanalino di coda che fa visita al Signa squadra che è a +4 dalla zona playout e che quindi vuole blindare la salvezza. Per i ragazzi del neo tecnico Testini vincere sarebbe fondamentale anche in vista dello scontro diretto successivo, contro la Fortis Juventus al ‘Carlo Angeletti’ tra sette giorni. La Sinalunghese oggi a Signa sarà sicuramente priva del terzino destro titolare Meoni, espulso nel finale contro la Rondinella ma recupera il centrale Ferrante dopo il rosso con il Foiano. "Siamo reduci da una buonissima prestazione, sia dal punto di vista dell’approccio alla gara che della convinzione, che però non ha portato punti e a noi adesso servono soprattutto quelli. Però mi da fiducia l’atteggiamento di un gruppo che anche in dieci è andato vicinissimo a pareggiare nel recupero. Non attacchiamoci agli episodi ma pensiamo a giocarcela con tutti. I ragazzi li ho visti convinti in settimana, si sono allenati bene mettendocela tutta per uscire da questa situazione. Siamo vogliosi e curiosi di giocarci le nostre partite senza paura – ha detto Testini alla vigilia - e senza temere la classifica cercando di sfruttare al massimo ogni gara che giocheremo a partire da quella di oggi a Signa".