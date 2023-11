Calcio Eccellenza. Mazzola-Colligiana è la partitissima. L’Asta in viaggio

Oggi alle 14,30 a Cerchiaia, casa del Mazzola, arriva una Colligiana (ancora senza Manganelli squalificato) ferita dal ko casalingo di domenica scorsa contro la Castiglionese. Ad attendere i biancorossi la formazione di Argilli, anch’essa scottata dal ko di misura subito a Firenze dalla Rondinella Impruneta. "Le motivazioni maggiori sono legate al ko di domenica – ha detto Argilli – vogliamo subito tornare a fare punti e fare una prestazione importante. Abbiamo tutte le possibilità di farlo perché siamo in salute anche se sarà una gara difficile. Mi aspetto di vedere una squadra che gioca e che non rinuncia mai ad attaccare. Il girone è molto competitivo e le tante gare ravvicinate a novembre saranno importanti". Trasferta a Lastra a Signa per l’Asta Taverne che vuole tornare a fare punti dopo quattro ko consecutivi. "Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti secondo me, soprattutto nel gioco - ha sottolineato l’allenatore dell’Asta Stefano Bartoli per presentare la partita -. Stiamo lavorando, vogliamo ripartire da dei principi che parzialmente siamo riusciti a mettere in campo contro la Fortis nella speranza che arrivi il risultato utile, che è quello ci serve adesso". Quello di oggi sarà uno scontro diretto perché la Lastrigiana si trova solo due punti sotto all’Asta. "Li ho visti giocare - ha detto Bartoli sull’avversaria - quando ero fermo sono andato al match che hanno disputato contro il Mazzola e mi hanno fatto una buona impressione. E’ una squadra strutturata e fisica". L’Asta potrà contare sul ritorno dalla squalifica di Anselmi e Mazza mentre sono out Minucci, ancora fermo ai box, e Guidarelli che contro la Fortis ha accusato un risentimento al ginocchio. Riposa la Sinalunghese che, forte di tre vittorie di fila, domenica torna in campo a Terranuova Braccioli.

g.d.l.