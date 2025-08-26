Calcio Eccellenza. Mazzola in forma. Cinquina nel test. Ghizzani soddisfatto

Rotondo successo per il Mazzola di mister Marco Ghizzani nell’allenamento congiunto giocato domenica a Cerchiaia contro la formazione Primavera della Pianese terminato 5-0 per i biancocelesti. Il primo tempo si era chiuso con due reti realizzate da Gianassi che ha prima ribadito in rete un pallone vagante sugli sviluppi di un corner e poi con un preciso appoggio di De Filippo sfuggito alle marcature. Nella ripresa squadra rivoluzionata dai cambi, terza rete segnata da De Filippo, quarto gol realizzato da Capezzuoli con una grandissima conclusione indirizzata all’incrocio dei pali e cinquina firmata Turillazzi, caparbio nella pressione sull’avversario che vale il recupero della sfera e la rete nonostante la deviazione del portiere. Il Mazzola tornerà di nuovo in campo nel tardo pomeriggio di giovedì: l’ultimo allenamento congiunto della stagione sarà contro il Badesse. "Ci stiamo preparando all’esordio in Coppa di domenica – ha detto l’ex bomber della Robur commentando il match –. Veniamo da una preparazione in cui abbiamo cercato di integrare i tanti nuovi e i tanti giovani che abbiamo in rosa. Vogliamo partite bene e riprendere il percorso iniziato lo scorso anno puntando a fare ancora meglio".