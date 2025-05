Calcio Eccellenza. Mazzola: operazione finale. Pullman per Castelnuovo

Tutti in pullman per sostenere il Valentino Mazzola. La società ha messo a disposizione dei tifosi e dei simpatizzanti biancocelesti un pullman, appunto, per seguire la squadra di Ghizzani nella storica trasferta sul campo del Castelnuovo Vomano, primo turno dei play off nazionali, in programma domenica alle 16. Per chi fosse interessato, sono ancora disponibili dei posti (per info e prenotazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected]). Intanto è iniziata la prevendita dei biglietti per assistere al match. Come annunciato dalla società abruzzese, il tagliando, dal costo di 10 euro più i diritti di prevendita, dovrà obbligatoriamente essere acquistato on line sul circuito CiaoTickets o recandosi dai rivenditori ufficiali cittadini oppure a qualsiasi esercizio abilitato al circuito: tabaccheria Il Chiasso Largo; McM Service, Tabaccheria Scacciapensieri, Tabaccheria Gerace Francesco. Mister Ghizzani, per la partita, avrà l’intero organico a disposizione, fatta eccezione per l’attaccante Gucci, fermo causa squalifica. La gara di ritorno andrà in scena domenica 1 giugno, in terra senese. In caso i biancocelesti riuscissero a qualificarsi incrocerebbero sul proprio cammino, verso la Serie D. In caso di qualificazione, il Mazzola, in finale, affronterà la vincente del doppio confronto tra Montespaccato (Lazio) e Mezzolara (Emilia Romagna). Accederà alla finale la squadra che, nel doppio confronto, totalizzerà il maggior numero di punti. In caso di totale pareggio si svolgeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Le finali sono in programma domenica 8 e domenica 15 giugno. Solo allora si conoscerà il nome delle 7 squadre che giocheranno in quarta categoria la prossima stagione.