Calcio Eccellenza. Mazzola sconfitto. L’Audax Rufina esulta con Fumelli

AUDAX RUFINA

1

MAZZOLA

0

AUDAX RUFINA: Valoriani, Ballini (72’ Castri), Fumelli, Maccari, Grazzini, Galantini, Falugiani, M. Somigli (67’ Bachi), Di Vico (75’ Cicalini), Tanini, Falcini (79’ Celli).

Panchina: Lanzini, Poggiali, Bianchi, Ferretti. Allenatore Innocenti.

MAZZOLA: Florindi, Tozzi (46’ Nassi), Landozzi, Bonechi, De Luca (77’ Majuri), Hoxhaj (60’ Begnardi), Silvestri, Cruciani, Alessi (56’ Bartolini), Baroni (46’ Pierangioli), Corsi.

Panchina: Cefariello, De Iorio, Simi. Allenatore Argilli.

Arbitro Pandini di Bolzano (Rama-Di Spigno).

Reti: 43’ Fumelli.

RUFINA – Trasferta amara per il Mazzola, che sul campo dell’Audax Rufina incappa in una prestazione negativa ed esce sconfitto 1-0. Non partono male i biancocelesti con Corsi, Cruciani e Baroni che non inquadrano la porta. I bianconeri escono alla distanza e la conclusione di Tanini, bloccata da Florindi, è il preludio del gol: angolo sul quale svetta Di Vito, sulla bella ribattuta di Florindi, Fumelli insacca. Nella ripresa i biancocelesti sfiorano il pareggio con un colpo di testa, su calcio d’angolo, di Bonechi ma Valoriani alza sopra la traversa. L’occasione più ghiotta è ancora per il Rufina: Tanini impegna Florindi, sulla respinta De Luca devia la conclusione di Bachi.