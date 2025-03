Calcio Eccellenza. Meda, crocevia salvezza ma il Legnano è in forma

Non è un anticipo di poco conto quello in programma oggi alle 15 nel girone A di Eccellenza perché Meda-Legnano ha un peso enorme in chiave salvezza. Per entrambe. Stanno meglio i lilla che dall’avvento di Gianluca Porro in panchina hanno cambiato pelle perdendo solo due volte e risalendo la china praticamente dal fondo fino all’attuale 12esimo posto, fuori dai playout per un punto. Disastroso invece il 2025 del Meda che non ha mai vinto e che nel girone di ritorno ha raccolto la miseria di due punti. I bianconeri sono scivolati fino al terz’ultimo posto e la gara di oggi in via Icmesa è fondamentale anche in chiave “forbice“ (di sette o più punti sulla diretta avversaria degli spareggi) per evitare la retrocessione diretta senza nemmeno disputare i playout, con un occhio alle spalle dove ci sono Robbio e Base ancora “vive“. Gli ultimi 180 minuti hanno dato un po’ di ottimismo in casa bianconera: a Lazzate la squadra era in vantaggio 2-0 prima di subire la rimonta nella ripresa e domenica contro Ispra è arrivato un punticino. Rientrano dalla squalifica Calmi in attacco e Lanzarini.

Ro.San.