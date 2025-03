Calcio Eccellenza. Mobilieri, rocambolesco pareggio. Due gol segnati a fine partita

SPORTING CECINA

2

MOBILIERI PONSACCO

2

Sporting Cecina: Cappellini, Fiorentini, Ghilli, Startari, Cionini, Brizzi, Diagne, Skerma, Lika, Olivotto. All.: Miano.

Mobilieri Ponsacco: Lampgnano,Gemignani, Crecchi, Burato, Colombini, Mancini, Volpi, Borselli, Andreotti, Pallecchi, Marrocco. All.: Tocchini.

Arbitro: Bolognesi di Siena

Reti: 80’ Ckerma, 85’ Brizzi, 88’ e 90’ Andreotti.

Una partita rocambolesca, che si conferma, ancora una volta, una sfida unica e quantomai accesa. E’ andata ieri in scena una classica del calcio toscano, Sporting Cecina-Mobilieri Ponsacco, terminata con il pirotecnico risultato di 2-2. Tra le due compagni, da sempre, c’è una malcelata rivalità, pronta a riaccendersi in caso di partite come queste, che non lasciano spazio a momenti di distrazione. Perché se è vero che tutti i gol si sono concentrati, in maniera eccezionale, negli ultimi dieci minuti di gara, tutti i 90’ minuti hanno saputo regalare emozioni. L’equilibrio ha sempre oscillato da una parte e dall’altra, anche se a fare la voce grossa per i larghi tratti centrali della partita è stato il Cecina, che con il passare dei minuti ha intensificato il forcing, attaccando a testa bassa alla ricerca del guizzo per sbloccare la gara. Guizzo che, effettivamente, è arrivato al minuto 80’, con Skerma, che ha aperto le marcature. I padroni di casa, forti di aver mosso per primi il risultato, hanno continuato ad attaccare, trovando un raddoppio che, al minuto 85, poteva avere quasi il sapore dei tre punti. A portare avanti lo Sporting per 2-0 ci aveva pensato Brizzi. Da quel momento, però, il Ponsacco, abile a restare attaccato alla partita per tutti i 90’ minuti è come rinato. Due gol in rapidissima successione, entrambi che portano la firma di Andreotti, all’ 88’ e al 90’, che hanno regalato al Ponsacco un pareggio che sembrava un’utopia.