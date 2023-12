Calcio eccellenza. Muggiò alza la testa. Il Meda riparte. Ardor imbattuta

La scossa c’è stata. Dopo 56 giorni di astinenza il Muggiò torna alla vittoria e lo fa alla prima uscita ufficiale sulla panchina di Stefano Di Gioia che sbanca Giussano e prova a rilanciare i gialloblù in classifica. Il gol di Diana al 44’ mette in ginocchio la Vis Nova, sempre più inguaiata nelle parti basse della classifica, che poi capitola nella ripresa dopo il penalty trasformato da Dervishi. Vince ma non accorcia sulla vetta la Leon che deve farne tre per espugnare il campo della Soresine. A segno vanno El Kadiri, Bonseri e Schingo. Nel girone A ennesimo risveglio del Meda: contro l’Oltrepò ne segna tre, spicca la doppietta di Laribi, Valtulina completa l’opera. Allunga la striscia senza sconfitte l’Ardor che a Casteggio rimedia un punticino. Il segno lo lascia Fogal nell’1-1 finale.

Ro.San.