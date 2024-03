Calcio Eccellenza. Muggiò, meglio senza guida. Al terzo esonero si vince

Per vedere due vittorie di fila del Muggiò bisogna tornare a inizio stagione quando la squadra allora allenata da Francesco Natobuono fu protagonista di una partenza sprint che gli permise di stazionare in vetta dalla seconda alla quinta giornata. Poi il calo, ad un certo punto verticale, fino al decimo posto nel girone di andata, poi giù al 12esimo nel girone di ritorno a ridosso della zona playout quando a inizio campionato le ambizioni erano di vincere e salire in serie D. In quel momento seduto sulla panchina dei gialloblù c’era Stefano Di Gioia, pure lui esonerato a metà febbraio. Che si fa? Scelta drastica, forse coraggiosa, probabilmente temporanea che però si sta trasformando in definitiva. Niente terzo allenatore dell’anno e promozione del preparatore tecnico Davide Draisci a ruolo di trainer. Risultato? Due vittorie di fila, in trasferta contro la Soncinese senza subire tiri in porta e poi il capolavoro contro la Leon e i tre gol in un quarto d’ora nel primo tempo che hanno schiantato la resistenza degli orange. Quindi, gli allenatori fanno male al Muggiò? "Davide è in gamba, sa di calcio, si sta facendo aiutare e le cose vanno per il verso giusto. Ma non c’è solo questo. Ci siamo ricompattati e decisiva è stata la vicinanza alla squadra del presidente Luciano Pace. E poi chi è arrivato a dicembre si sta inserendo al meglio, ora sta bene. Abbiamo corretto il tiro e i risultati sono dalla nostra", dice il dg Jacopo Colombo (nella foto). E poi, "va bene gli allenatori ma come dissi due settimane fa, le responsabilità sono anche e soprattutto dei giocatori. E mie. Non conoscevo la categoria, devo ammetterlo e l’ho gestita come non dovevo ossia come se fossi ancora tra i professionisti. Ora ho aggiustato il tiro". Con i due recenti successi, il Muggiò ha risollevato la china mettendo fra sé e i playout quattro squadre e quattro punti salendo a quota 30. In attesa delle prossime sfide a partire dall’anticipo di domani alle 18 sul campo della Soresinese che insegue a -3.