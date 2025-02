Calcio Eccellenza. Muggiò, quarto ko con la Trevigliese

Sabato nerissimo per la Fucina, sempre più inguaiata in zona playout. Per la squadra di Luciano Pace arriva il quarto ko consecutivo, il terzo tra le mura amiche, nell’anticipo di ieri contro la Trevigliese. Che al contrario dei neroverdi è lanciatissima e a Muggiò ottiene il suo ottavo squillo di fila che la consacra ulteriormente come l’anti-Mapello per eccellenza. Recrimina la formazione brianzola che nel primo tempo fallisce un calcio di rigore (fallo in area di Pesenti su Fabiani) con Colombo al 28’ (calciato malamente fuori). Picci parte dalla panchina, giocherà solo la seconda metà della ripresa. I bergamaschi sbloccano il match al minuto 74 con un calcio di punizione telecomandato di capitan Montalbano all’incrocio. Pace inserisce tutti gli attaccanti a disposizione ma lo 0-1 non si schioda.

Ro.San.