Calcio Eccellenza. Niente da fare per il Fucecchio

FUCECCHIO: Del Bino, Iommazzo, Compagnucci (71’ Malanchi), Goretti, Geniotal, Usai, Pieri (46’ Cristodaro), Arapi, Fiorini M. (81’ Nuti), Badalassi (61’ Lamberta), Princiotta. A disp.: Rocchi, Berhoxha, Cioni, Modena, Ciardelli. All. Menichetti

SPORTING CECINA: Pagni, Solimano, Fiorini S., Hanxhari, Startari, Lorenzini, Brizzi, Moroni (77’ Foti), Scarpa (81’ Cionini), Pardera (41’ Ghilli), Pallecchi (39’ Di Tanto). A disp.: Selmi, Ristori, Zazzeri, Fermi, Nigiotti. All. Miano

Arbitro: Bigongiari di Lucca

Reti: 24’ Fiorini M.; 32’ Pallecchi; 54’ Di Tanto

FUCECCHIO – Seconda sconfitta stagionale per il Fucecchio, che a tre settimane e mezzo dal ko incassato con la Larcianese esce nuovamente sconfitto dal campo del “Corsini“. Stavolta ad espugnare lo stadio dei bianconeri, nel primo turno infrasettimanale del girone A di Eccellenza, è stato, in rimonta, lo Sporting Cecina al termine di un match comunque equilibrato.

A passare in vantaggio, infatti, sono stati proprio i ragazzi di mister Menichetti, che anche stavolta ha dovuto rinunciare a giocatori importanti come Lecceti, Ghelardoni e Agsotini oltre a Malanchi non ancora al meglio e solo in panchina.

Al 23’ ci pensa ancora Fiorini, al secondo centro consecutivo dopo quello da tre punti di domenica scorsa a Perignano, con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. La reazione degli ospiti, però, non tarda ad arrivare e nove minuti più tardi ecco il pari, a firma di Pallecchi, davvero abile a insaccare sotto misura. La prima frazione si chiude quindi sul risultato di 1-1, ma in avvio di ripresa il Cecina trova il gol-partita: corre il 57’, infatti, quando il neo entrato Di Tanto trafigge Del Bino con una conclusione da fuori. Il Fucecchio non ci sta, ma nonostante un generoso forcing, il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale. In classifica, il Fucecchio resta quindi a quota 8, raggiunto proprio dallo Sporting Cecina.

Simone Cioni