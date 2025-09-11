Calcio Eccellenza: nuova tegola per i bianconeri. In difesa arriva Emanuele Maffei. La Massese parte da -2 in classifica. Altri due mesi di inibizione a Gerini

Nuova tegola per la Massese che domenica inizierà il campionato d’Eccellenza partendo da -2 in classifica.

PARTENZA AD HANDICAP

Un altro punto di penalità per non aver corrisposto gli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato nei termini previsti. La Massese paga un’altra volta pegno ed il conto adesso inizia a diventare salato. A fine maggio la società bianconera aveva subito la penalizzazione di un punto per non aver pagato per tempo il tecnico Fabrizio Tazzioli nella stagione 2023-2024 oltre all’inibizione per 4 mesi del presidente Antonio Gerini ed un’ammenda di 300 euro. Stavolta il punto di penalizzazione è arrivato per non aver corrisposto il dovuto al calciatore Andrea Ricci. Il presidente Gerini ha ricevuto altri due mesi di inibizione e la società bianconera ulteriori 200 euro di multa. La Massese si è mossa in sede civile e a febbraio ci saprà la decisione ma ad oggi si parte con l’handicap di un -2 figlio di inadempienze che si sarebbero potute evitare.

NUOVI ACQUISTI

L’addio di Tiziano Andrei oltre che dal ritorno di Andrea Marchini, titolare già domenica in Coppa, è stato colmato anche con l’arrivo del difensore centrale Emanuele Maffei. Il giocatore viareggino classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Livorno, può già vantare esperienze in categoria superiore con le maglie del Seravezza e del San Donato Tavarnelle. La società ne ha ufficializzato l’acquisto martedì ed il rinforzo di qualità per la difesa si è messo subito a disposizione del tecnico Davide Marselli. Il mercato della Massese potrebbe non concludersi qui perché si valuta anche l’inserimento in rosa di un altro attaccante.

ABBONAMENTI

Continua la campagna abbonamenti che resterà aperta fino a sabato 13 settembre con prezzi decisamente popolari: 140 euro la tribuna (90 euro il ridotto donne) e 30 euro la curva. Le tessere si possono sottoscrivere o direttamente presso la segreteria dello stadio Vitali dalle ore 16,30 alle ore 20 o on line su Live Ticket. Da sottolineare l’atto generoso e simbolico dell’allenatore Marselli che ha acquistato 10 abbonamenti in curva e ieri prima dell’allenamento li ha consegnati agli ultras. Un piccolo gesto che vuol essere da sprone per creare entusiasmo verso questa squadra.

Gianluca Bondielli