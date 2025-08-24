Calcio Eccellenza: ore 17,30. Subito emozioni tra Zola Predosa e Castenaso. Da non perdere Corticella-Osteria Grande

Prende il via oggi, alle 17,30, con la prima sfida dei quadrangolari valevoli come primo turno, la Coppa Italia di Eccellenza che, da quest’anno, è dedicata alla memoria dello storico dirigente del comitato regionale della Figc Dorindo Sanguanini.

Le 36 squadre che partecipano a questa prestigiosa categoria sono state suddivise in nove quadrangolari e, ad accedere alla seconda fase, ovvero agli ottavi di finale, saranno le nove vincenti più le sette migliori seconde.

Ma tornando alle sfide di oggi – che daranno ufficialmente il via alla stagione – le sei formazioni bolognesi di Eccellenza si sfideranno in tre derby.

Per quanto riguarda il girone 5 – tutto bolognese – c’è grande attesa per la sfida tra lo Zola Predosa di Fabio Perinelli ed il Castenaso di Fabio Rizzo e per quella tra il Corticella di Michel Cavina e l’Osteria Grande di Giangiacomo Geraci. Per quanto riguarda infine il girone 7, di cui fanno parte anche le ravennati Sanpaimola e Massa Lombarda, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio è in programma l’interessante derby tra il Mezzolara di Nicola Zecchi e il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli.