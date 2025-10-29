CALCIO Eccellenza: ore 20,30 al filippetti di riale. Zola Predosa-Corticella, ecco il derby più atteso

Primo e unico turno infrasettimanale della stagione per le sei bolognesi che militano in Eccellenza. Alle 20,30 andrà in scena la decima giornata di andata, con le nostre portacolori che cercheranno di muovere la classifica.

Partendo dal girone B, il Mezzolara di Nicola Zecchi, secondo in classifica a -2 dall’Ars et Labor Ferrara (ex Spal) e reduce dalla roboante vittoria per 4-1 sul Futball Cava Ronco, è atteso dal derby tutt’altro che scontato sul campo della terzultima della classe Osteria Grande del nuovo tecnico Fabio Malaguti (che nelle prime due partite sulla panchina biancoblù ha perso con la Spal e pareggiato a Mesola).

Il Castenaso di Fabio Rizzo, terzo a due lunghezze dal Mezzolara e forte della recente vittoria per 3-1 ottenuta in rimonta sul campo del Sanpaimola, cercherà di avere la meglio, tra le mura amiche, del Sant’Agostino mentre il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli, reduce dalla pesantissima sconfitta per 6-1 maturata in casa della Sampierana, cercherà di riscattarsi in occasione del match casalingo contro il Faenza.

Nel girone A, è in programma l’atteso derby: alle 20, al ‘Filippetti’ di Riale, andrà in scena la sfida tra lo Zola Predosa di Fabio Perinelli e il Corticella di Michel Cavina.