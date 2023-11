Calcio Eccellenza: parla il portiere Lori. "Acf Foligno, a Branca vale doppio»

FOLIGNO – "Il calendario ci assegna un altro severo ostacolo ma dal confronto sul terreno del Branca vogliamo riportare a casa punti pesanti per allungare la striscia positiva e rimanere al vertice della graduatoria". E’il desiderio di Gianclaudio Lori, ‘numero uno’ della Acf Foligno, il portiere meno battuto del campionato di Eccellenza. "Essere il portiere che fin qui ha subito solo quattro gol rappresenta uno stimolo in più per dare sempre il meglio, anche se – aggiunge Lori – a livello personale e della squadra intera la cosa più importante è provare sempre a vincere al cospetto di qualsiasi avversario. Anche contro il Branca, una squadra che sul proprio campo lascia pochi punti all’avversario. Serve una prestazione di forza, di carattere e da squadra come siamo riusciti a fare di recente. Uscire indenni da questo delicato confronto può significare che la Acf è una squadra con potenzialità tecniche e qualità per dare seguito a questo percorso caratterizzato da una continua crescita. Dobbiamo dare ancora qualcosa di più e magari recuperare qualche punto perso in questo inizio di stagione". Acf che arriva al confronto con il Branca potendo contare su Bruschi che ha scontato il turno di squalifica. Questa la probabile formazione: Lori, Zichella, Sedran, Nuti, Benedetti, Settimi, Mattia, Bruschi, Khribech, D’Urso, Calderini.

Carlo Luccioni